C’est fait! Ce lundi 14 Décembre, Alassane Ouattara, le Président ivoirien réélu pour un 3è mandat avec 94,27 % des suffrages exprimés au terme des élections présidentielle dans le pays a prêté serment. Plusieurs dirigeants africains ont assisté à la cérémonie de prestation de serment. Parmi eux, le Président béninois Patrice Talon, Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, et Nana Akufo-Addo du Ghana pour ne citer que ceux-là.

“Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur de la loi si je trahis mon serment.”, aurait lâché le numéro un ivoirien au cours de la cérémonie pendant laquelle il a juré “solennellement sur l’honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution“. Plus d’informations dans les prochaines heures.

Au cours de la cérémonie, le Président Ouattara a tendu la main à ses opposants. “J’invite l’ensemble des partis politiques à saisir cette nouvelle opportunité qui s’offre à tous pour aboutir à une décrispation du climat par le dialogue“, a affirmé Alassane Ouattara