Le Sénégal fait actuellement face à une brusque augmentation des cas de Covid-19. Ces dernières 24 heures, il y a eu 120 nouvelles contaminations et deux morts. Pour contrer la propagation rapide du virus, le gouverneur de la région de Dakar avait décidé de renforcer les mesures sanitaires. C’est à travers un communiqué en date du 12 décembre dernier. Le président Macky Sall veut aussi durcir les mesures de restriction à l’échelle du pays.

« A l’entame de sa communication, le Président de la République a indiqué au Gouvernement l’impératif d’adopter de nouvelles mesures sécuritaires et sanitaires afin de limiter la propagation actuelle de la pandémie de la Covid-19 » informe le communiqué final du Conseil des ministres d’hier mercredi 16 décembre. Le terrible virus a déjà fait 352 morts au Sénégal. 16 mille 349 contaminés ont depuis recouvré la santé.

Il souhaite que les centres de traitement épidémiologique soient réactivés

Actuellement, il n’y a que 634 patients sous traitement. Pour que la situation sanitaire ne s’empire, Macky Sall souhaite que les centres de traitement épidémiologique soient réactivés. Il a demandé au ministre de la santé d’œuvrer dans ce sens. Celui-ci devra également renforcer les services d’urgence et de réanimation dans les hôpitaux. Le président sénégalais demande aussi à son ministre de remobiliser et de motiver encore plus le personnel soignant.