Dès le mois de janvier prochain, le Nigéria aura accès au vaccin développé pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. C’est du moins l’une des informations qu’il convient de retenir de la rencontre qu’il y a eu entre le chef de la diplomatie nigériane et l’ancienne ministre des Finances et des Affaires étrangères, le Dr Ngozi Okonjo-Iweala.

Vaccin disponible dans les prochaines semaines

A en croire les propos tenus par celle qui avait postulé au poste de directeur général de l’Organisation mondiale du commerce, le Nigéria ainsi que beaucoup d’autres pays africains auront accès au vaccin. L’ancienne responsable nigériane est actuellement chargée par l’Union Africaine de la mobilisation des ressources pour la lutte contre la pandémie sur le continent africain. Elle a notamment rassuré sur la disponibilité des vaccins dans les prochaines semaines sur le continent africain.

“Les pays pauvres doivent se le procurer rapidement…”

« Tant qu’une personne en a dans le monde, personne n’est en sécurité. Et c’est pourquoi les pays plus pauvres, les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure comme le Nigéria, doivent se le procurer (vaccin) le plus rapidement possible. », a fait savoir pour sa part le ministère nigérian des affaires étrangères à ce sujet. Des dispositions ont déjà été prises par les autorités fédérales pour recevoir 20 millions de doses du vaccin mis sur pied dans le cadre de cette lutte. Notons que plusieurs vaccins ont été expérimentés et sont actuellement en attente d’autorisation de commercialisation.