Une autre personnalité politique s’est inscrite sur la liste de celles et ceux qui ne veulent pas être vaccinés contre la pandémie du nouveau coronavirus. Selon les différentes informations relayées par les médias, le ministre français de la Santé ne compte pas emboîter les pas de Joe Biden et Barack Obama aux Etats-Unis, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, ou encore l’émir de Dubaï Mohammed ben Rachid Al Maktoum qui ont promis publiquement se faire vacciner

Il dit ne pas être certain que des gens le croient

Alors qu’il était invité sur la chaîne de télévision française LCI, Olivier Véran a déclaré qu’il comptait bien respecter la programmation qui avait été faite dans le cadre de la vaccination. « Si je me vaccinais, je ne suis pas certain qu’on ne penserait pas que j’ai boulotté la dose plus utile à une personne fragile, comme je ne suis pas certain que des gens ne viendraient pas me dire que je me suis injecté du sérum physiologique », avait-il déclaré pour justifier le fait de ne pas vouloir prendre le vaccin.

Plusieurs personnes, réticentes à recevoir le vaccin

Ces déclarations de l’autorité ministérielle en charge de la Santé interviennent dans un contexte où un nombre non négligeable de personnes en France déclarent être réticentes à l’idée de se faire vacciner. A en croire les derniers sondages réalisés par BFMTV, plus de la moitié des personnes interrogées ne seraient pas aptes à recevoir les vaccins. Notons que des personnalités comme le président d’extrême droite au Brésil Jair Bolsoronaro ont déclaré ne pas être prêtes à se faire vaccinés. Il a tout de même assuré que toutes les mesures ont été prises pour assurer à ses concitoyens la disponibilité du vaccin.