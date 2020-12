Ce vendredi 11 décembre, le Syndicat de la Magistrature (SM) a ouvertement tenu à dénoncer le soutien du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, à Nicolas Sarkozy. L’ancien président est effectivement jugé depuis quelques jours, pour corruption et trafic d’influence dans l’affaire dite, « des écoutes ».

Dans les faits, Gérald Darmanin a tenu à apporter son soutien personnel à Nicolas Sarkozy dans son affaire, jeudi, sur France Info. Ce dernier a affirmé avoir eu l’ancien président de la République à de multiples reprises au téléphone. Les deux se sont même rencontrés à l’occasion de plusieurs déjeuners. Proche de son mentor, Darmanin n’a donc pas fait de mystère.

Le Syndicat de la Magistrature s’en prend à Darmanin

Pour autant, malgré cette affection et ce respect, le SM n’a pas du tout apprécié cette sortie, estimant que le gouvernement devait respecter la séparation des pouvoirs et en outre, respecter les jugements apportés par la Justice et ce, quand bien même les deux hommes peuvent être amis. Ainsi, le syndicat de la Magistrature a invité le ministre de l’Intérieur à ne plus donner son avis sur cette affaire, ni même sur l’accusé en question, tant que le verdict n’a pas été officialisé.

Sarkozy encourt quatre années de prison

Pour rappel, Nicolas Sarkozy est sous le coup d’une condamnation à quatre années de prison, dont deux avec sursis. Me Thierry Herzog, son avocat et ami encourt lui aussi une peine de quatre années de prison dont deux avec sursis plus une interdiction de plaider. Enfin, Me Azibert encourt également quatre années de prison, dont deux avec sursis;