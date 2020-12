Adolphe Hitler est l’un des plus sombres dirigeants du 20e siècle. Il a précipité le monde entier dans la guerre la plus meurtrière de l’histoire de l’humanité en 1939. Un conflit armé qui a fait entre 50 et 70 millions de morts. Hitler s’est notamment illustré par sa politique d’extermination planifiée du peuple juif. Plus de 75 ans après la fin de la deuxième guerre mondiale, on retrouve encore des adeptes de l’idéologie nazie promue par le Führer . La police espagnole a récemment mis la main sur trois dirigeants d’une bande internationale présente en Andalousie, une région du sud du pays.

Chez l’un d’eux, domicilié à Costa del Sol, (littoral côtier de Malaga) la Garde civile espagnole a découvert un entrepôt. Dans ce local où le trafiquant entreposait des armes, il y avait des portraits d’Hitler, des objets nazis, des médailles, des uniformes militaires, le tout disposé comme dans un musée selon Europa Press qui a rapporté l’information hier mardi 29 décembre. L’homme en question était de nationalité allemande. Un autre de ses compatriotes fait partie du Triumvirat. Le troisième est un britannique. La Garde civile espagnole est à leurs trousses depuis un an.

Création d’organisation criminelle et falsification de documents

Au cours de ses investigations, des mitrailleuses, des pistolets, des explosifs et des balles de différents calibres ont été saisis. Les trois prévenus doivent répondre à plusieurs chefs d’accusation. On leur reproche d’avoir créé une organisation criminelle et d’avoir fait passer des munitions, de la drogue et des armes. Le triumvirat s’est également rendu coupable de falsification de documents. La police espagnole avait commencé par s’intéresser à leur organisation après que des crimes à l’arme à feu aient été commis dans la région.