L’indice de la facilité de faire des affaires Doing Business créé par la Banque mondiale en 2003 mesure chaque année la compétitivité et l’attractivité de 190 pays pour les affaires. Si le rapport est l’un des plus consulté par les hommes d’affaire, il se révèle d’après un audit interne que les données de plusieurs pays soient manipulés aux fins de favoriser ces derniers, une situation qui entache la crédibilité l’institution.

Cette situation concerne notamment les rapports de 2017 et 2019, qui aurait favorisé les pays comme la Chine, l’Arabie saoudite et l’Azerbaïdjan et les Émirats arabes unis. L’enquête de la Banque mondiale avait pris en compte une quarantaine d’indicateurs dont elle se sert pour établir son classement annuel des pays où il fait bon faire des affaires. D’après les conclusions de cette enquête qui sont sorties cette semaine, il ressort que plusieurs mettent la pression en interne afin d’obtenir un bon classement.

Sur quinze agents interrogés, après que plusieurs d’autres pays ont alerté l’institution de Bretton Woods, neuf d’entre eux ont indiqué avoir subi des pressions directes ou indirectes dans le but de modifier leurs conclusions. Des pressions auxquelles ils ont presque tous cédé. Cette conclusion porte désormais atteinte à la crédibilité du rapport qui est rendu public chaque année.

Le rapport 2021 bientôt disponible

Il faut noter par ailleurs, que ce n’est pas la première fois que des rapports Doing Business sont en train d’être mis en cause. Après cet audit interne, la banque a annoncé dans une déclaration ce mercredi 16 décembre 2020, la publication « du rapport Doing Business 2021 dans les mois qui viennent ». Cette version sera produite avec les « corrections » relatives à l’audit interne réalisé suite aux irrégularités signalées.