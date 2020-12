Le lundi 21 décembre dernier, le Congrès américain adoptait le plan de relance économique pour permettre au pays de sortir de la crise qu’il traverse à cause de la Covid-19. Donald Trump, a refusé le lendemain de signer ce document qui mettrait à disposition 900 milliards de dollars. Pour le chef de la Maison Blanche, ce plan est une « honte ». « Je demande au Congrès d’amender ce projet de loi et d’augmenter les ridiculement faibles 600 dollars à 2 000 dollars ou 4 000 dollars pour un couple. Je demande également au Congrès de se débarrasser des éléments inutiles et coûteux de cette loi » a réclamé le Républicain dans une vidéo postée sur son réseau social favori.

” Les gens ont besoin d’aide “

L’attitude du chef de la Maison Blanche a été dénoncée par Amy Klobuchar. Invitée dans l’émission de Rachel Maddow mardi soir sur MSNBC, la sénatrice du Minnesota a trouvé que le refus de M Trump de signer ce plan de relance est une « attaque contre tous les Américains ». Elle explique qu’il y a des gens qui auront du mal à fêter Noël si ce plan ne passe pas, puisqu’ils sont sans travail et dans le chômage. Les gens ont besoin d’aide, a-t-elle ajouté. Mme Klobuchar a par ailleurs indiqué que les démocrates réclamaient plus de fonds pour les paiements individuels mais en fin de compte, c’était une négociation. Et le président américain n’ignore pas que « nous arrivons au bout ici avec le chômage…nos petites entreprises n’en peuvent plus » informe-t-elle.

Il « sape littéralement l’ensemble de nos efforts sur les tests et la distribution des vaccins »

Donald Trump ne devrait pas faire cela maintenant quand son propre secrétaire au Trésor, Steve Mnuchin, a été impliqué dans les négociations du début à la fin. « Il essaie littéralement de brûler ce pays en sortant » accuse Amy Klobuchar. Elle rappelle par ailleurs que le plan de relance comprend des lignes directrices et un financement pour la distribution des vaccins. En refusant de le signer, le milliardaire républicain « sape littéralement l’ensemble de nos efforts sur les tests et la distribution des vaccins ». « Nous avons besoin de l’aide des Etats pour faire sortir les vaccins » ajoute-t-elle. Outre le plan de relance rejeté par le magnat de l’immobilier, celui-ci a gracié mardi plusieurs personnes dont des ex-membres républicains du Congrès.

” Il brûle littéralement la maison de la justice en sortant “

Lors d’une de ses apparitions mercredi dans le New Day de CNN, Klobuchar a accusé Trump d’utiliser son pouvoir présidentiel pour accorder la clémence à « ses copains ». « Il brûle littéralement la maison de la justice en sortant…Tout le travail des forces de l’ordre, du FBI, des procureurs… qui ont travaillé dur pour affronter les criminels en col blanc, il leur dit essentiellement « Non » en dégradant leur travail » a déclaré celle qui a été candidate aux primaires démocrates cette année.