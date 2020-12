Cinq militaires ou anciens militaires ont porté plainte pour « harcèlement moral » contre la base aérienne 133 de Nancy-Ochey, auprès du parquet de Metz. L’information a été donnée par leur avocat Me Frédéric Berna dans un entretien accordé à un média français. Selon lui, les plaignants sont composés de trois hommes et de deux femmes, tout grade confondu, dans lequel figure un pilote.

Ils demanderont à s’entretenir avec la ministre

Ces derniers et leur avocat demanderont également à s’entretenir avec la ministre de la défense, Florence Parly, afin d’aborder « le côté institutionnalisé des pratiques de harcèlement et insister sur la nécessité de lutter contre les comportements de harcèlement et de discrimination dans cette base ». Il a également ajouté qu’il y a une dizaine de jours, deux des plaignants ont quitté l’armée, tandis que les autres sont soit placardisés, soit en arrêt maladie. Ils reprochent tous aux autorités de la base aérienne des faits d’ostracisme, des critiques, certaines privations de missions, des insultes, des reproches injustifiés et de multiples brimades.

« Des bizutages appelés bahutages »

Les documents déposés auprès du parquet ont souligné des propos inappropriés à l’encontre des femmes, quand elles tombent enceinte, entre autres. Me Frédéric Berna a aussi souligné « des bizutages appelés bahutages » ou même « des reproches quand les victimes ne participaient pas aux » beuveries organisées dans le but d’instaurer une harmonie entre soldats. Suite à ces plaintes, le colonel Alexandre Rochard a dit ne pas être informé de ces dernières. Cependant, il a affirmé que s’il y avait des poursuites judiciaires en cours, qu’il n’avait pas la permission de faire de commentaires.