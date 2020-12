En France, deux fonctionnaires de police sont dans le viseur de la justice pour avoir permis à un trafiquant de drogues d’identifier un homme qu’il soupçonnait d’avoir volé une quantité non négligeable de cannabis. A en croire les précisions apportées par le quotidien français « Le Monde », les deux policiers ont été mis en examen il y a quelques mois pour « détournement de finalité de données personnelles » et « association de malfaiteurs en vue de violences volontaires, d’enlèvement et de séquestration en bande organisée ».

La victime dépose une plainte au commissariat

L’affaire aurait été révélée quand celui sur qui pèse le soupçon de vol de cannabis aurait été séquestré par le trafiquant de drogues après avoir reçu les informations des agents de police. La victime indique avoir été menacé de mort par son ravisseur. Il aurait également été obligé de respirer un bidon d’essence.

Les ravisseurs auraient indiqué que son corps serait brûlé si les cannabis n’étaient pas retrouvés. Selon la plainte qu’il a déposée au commissariat, il aurait promis ramener la drogue pour avoir la vie sauve. Les policiers mis en cause sont une femme et homme. L’un affecté à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et l’autre à Marseille.

Visés dans d’autres affaires

En plus des accusations de divulgation des informations provenant du fichier de Traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et du Système d’immatriculation des véhicules (SIV), les deux policiers sont également impliqués dans d’autres affaires. La femme affectée à Marseille s’adonnait aussi au trafic de stupéfiants. L’homme quant à lui, est accusé d’avoir réalisé une escroquerie à l’assurance. Mis en examen, ils sont placés sous contrôle judiciaire et ont interdiction d’exercer leur métier.