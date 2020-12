Le président français, Emmanuel Macron, a créé la surprise en annonçant qu’il pourrait ne pas se présenter aux prochaines élections présidentielles, qui auront lieu dans un an et demi. Il a fait cette déclaration dans une interview accordée au média français en ligne, Brut, hier vendredi 04 décembre 2020. Il a évoqué l’exemple de son prédécesseur François Hollande, qui avait refusé de déposer sa candidature sur fond d’une grande impopularité.

Une situation inédite traversée par les Français

Emmanuel Macron a ainsi estimé que son action ne pourrait pas être approuvé par beaucoup de Français. « Parce que les circonstances l’exigeront, peut-être que je devrai faire des choses dures dans la dernière année (…), qui rendront impossible le fait que je sois candidat » a-t-il souligné, tout en évoquant la situation inédite traversée par les Français, à cause de la crise sanitaire. Au cours de son intervention, le locataire de l’Elysée a fait savoir qu’il ne peut pas se mettre dans la dynamique d’être candidat, afin de prendre les décisions adaptées aux situations actuelles.

« Si je me mets dans la situation d’être candidat, je ne prendrais plus les bonnes décisions », ni de risques pour « répondre à l’exigence du moment » a-t-il déclaré. Par ailleurs, le numéro un français n’a pas manqué d’admettre que la France « vit quand même des temps qui sont assez inédits ». Notons qu’en dépit de ces propos, Emmanuel Macron ne connaît pas de baisse de popularité, d’après un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour les médias français France Info et Le Figaro.