Mathieu Kassovitz, réalisateur de cinéma, a récemment été invité sur le plateau des Grandes Gueules de RMC. L’occasion pour lui de dresser le bilan de ces dernières semaines, mais surtout, de s’en prendre au président de la République, Emmanuel Macron, ainsi qu’à son premier ministre, Jean Castex.

Ce 16 décembre, Mathieu Kassovitz s’en est violemment pris aux membres du gouvernement, les qualifiant d’ordures. Selon lui, les deux n’ont aucune empathie ni même aucun respect pour les gens de la petite société qui travaillent et se démènent. Le cinéaste, connu pour avoir travaillé sur La Haine, a ensuite appelé à un profond changement, estimant que si les Français ne remplaçaient pas Macron aux prochaines élections, alors ils n’iront nulle part.

Mathieu Kassovitz s’en prend à Macron et Castex

Seule satisfaction à ses yeux, le fait qu’il n’ait pas rouvert cinémas et restaurants. En effet, le cinéaste estime que les deux hommes auraient très bien pu prendre cette décision dans un but politique, dans l’idée d’envoyer une image positive, ce qui aurait toutefois pu provoquer de terribles dégâts dans les hôpitaux et chez les familles.

La France, un pays qui n’avance plus ?

Kassovitz terminera son attaque en estimant que la France est trop cantonnée à ses acquis de 1945. Selon lui, le pays, qui fut le centre du monde à une époque, n’avance plus, les politiques et certains citoyens ayant peur d’effectuer des changements. Une manière pour lui de pointer du doigt le président Macron qui semble décidé à ne pas tout chambouler.