La Chine a perdu l’un de ses brillants entrepreneurs. Lin Qi a été empoisonné le jour même de la Nativité. Le jeune homme de 39 ans était l’un des responsables du développement de « Game of Thrones : Winter is Coming », un jeu de stratégie. La mort de celui qui a créé en 2009, Yoozoo, une société de jeux vidéo sur smartphones a touché de nombreux fans et employés. Ils lui ont rendu hommage en publiant un message émouvant sur Weibo, un site de microblogging. Plus de 290 millions de personnes ont pu le consulter.

Il était le producteur de la série “Le Problème à Trois Corps ” de Liu Cixin

Pour l’heure, on ignore encore le nom du meurtrier, mais de forts soupçons pèseraient sur Xu Yao. Selon la presse locale, le directeur de la production cinématographique de la société de jeux vidéo Yoozoo serait entre les mains de la police de Shanghai . Lin Qi dont la fortune est évaluée à plus d’un milliard d’euros est mort après avoir consommé un thé fermenté chinois. La raison de son empoisonnement est encore inconnue.

Le sort du producteur de la série Netflix « Le Problème à Trois Corps » ressemble à celui de Joffrey Baratheon dans Game of Thrones. Dans le film, ce dernier a été empoisonné lors de ses noces. Les faits se sont déroulés dans l’épisode 2 (Le lion et la rose) de la quatrième saison de la série télévisée.