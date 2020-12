À l’occasion d’un grand sommet des monarchies du Golfe, organisé au Bahreïn, le prince saoudien Tourki ben Fayçal Al-Saoud a affirmé qu’Israël détenait plus de 200 armes nucléaires. Toujours selon ce dernier, l’État hébreu envisagerait de continuer sa politique d’expansion coloniale en Palestine, écornant ainsi son image de pays qui promeut la paix.

Dans les faits, ce dernier a directement pointé du doigt le discours d’Israël qui ne va pas de pair avec ses actions. De même, le prince a directement accusé l’État hébreu d’être un obstacle à la paix dans cette région du monde, estimant en outre que la puissance nucléaire d’Israël pouvait en faire une véritable menace pour ses pays voisins avec qui elle entretient de mauvaises relations.

Israël posséderait 200 armes nucléaires

Une sortie surprenante alors qu’entre Tel-Aviv et Riyad, un rapprochement historique a été opéré sous l’impulsion américaine. De même, Israël s’est rapproché des Émirats arabes unis, du Bahreïn et du Soudan, dans une démarche d’apaisement des tensions. Pour autant, le prince a tenu à rappeler que ces propos n’étaient que des propos révélant une opinion personnelle, ces derniers n’engagent donc en rien le gouvernement dirigeant. Ainsi, à ses yeux, l’État hébreu représente une menace plus qu’un gage de paix.

Une sortie surprenante, dans un contexte de paix

Cette sortie semble donc remettre en cause la main tendue du royaume d’Arabie Saoudite à Tel-Aviv, d’autant que le ministre des Affaires étrangères, Gabi Ashkenazi, a vivement réfuté ces accusations. En effet, ce dernier a qualifié les propos concernant les armes nucléaires israéliennes de « mensonge », ajoutant que cette sortie signée de l’ancien chef des services de renseignements saoudiens, ne reflétait en rien la nouvelle dynamique engagée dans cette région du monde.