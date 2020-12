Président de la Conférence de Paris sur le climat (COP21), Laurent Fabius est un homme très attaché aux questions climatiques. Invité ce matin sur les plateaux d’Europe 1, l’ancien membre du gouvernement a été interrogé sur les problèmes rencontrés et sur le futur qui nous est réservé. Selon ce dernier, beaucoup de choses restent à faire.

En cette «Journée mondiale du climat», celui qui est actuellement président du Conseil constitutionnel a affirmé qu’il existait un paradoxe entre la gestion de la crise climatique et celle du covid-19. À ses yeux, la crise écologique serait d’ailleurs beaucoup plus grave que la crise sanitaire. Or, les gouvernements ne semblent pas être en mesure de déployer des moyens similaires à ceux déployés contre la pandémie mondiale, afin de soulager la planète.

Laurent Fabius tire la sonnette d’alarme

Pour autant, il existe déjà un socle solide sur lequel se baser afin d’avancer dans le bon sens en ce qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique, à savoir l’Accord de Paris de 2015. Aujourd’hui, la crise économique traversée par le monde pourrait d’ailleurs permettre d’envisager de nouvelles perspectives de croissance verte, favorisant l’arrivée d’une économie nouvelle, basée sur d’autres préceptes.

L’écologie, un enjeux primordial

Un souhait véhiculé par l’ancien président de la COP21, qui affirme ne pas avoir vu de réelles avancées en matière d’écologie, et ce, même après la signature des accords de Paris. À ses yeux, les engagements pris par de nombreux présidents et représentants, n’ont pas été respectés et certains peut-être, n’ambitionnaient même pas d’aller en ce sens. Un terrible constat de désaveu, qui sonne comme une véritable alerte.