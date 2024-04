Les USA en difficulté dans ce domaine 

La première économie mondiale peut-elle encore tenir longtemps ? En effet, les derniers chiffres concernant la santé des États-Unis ne sont pas très bons. La croissance du PIB a ralenti à un rythme annuel plus faible que ce qui était initialement prévu et l’inflation continue de résister, entraînant ainsi une baisse du pouvoir d’achat.

En effet, les économistes espéraient voir le PIB américain croître de l’ordre de 2.5% au cours de ces trois premiers mois de l’année. Mais le département du Commerce a rendu public ses chiffres et ces derniers sont assez loin des prévisions, puisque la croissance au premier trimestre, a été de 1.6% environ. Balance commerciale et baisse de la consommation auront frappé un grand coup.

Les États-Unis, loin du compte ?

Et comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule, les chiffres de l’inflation ne sont, eux aussi, pas très bons. Pour rappel, la FED (banque centrale américaine) espère un retour à 2% environ (en excluant les prix de l’énergie et des produits alimentaires). Or, sur ce premier semestre, l’inflation sous-jacente a été mesurée à 3.7% (alors que l’objectif fixé à date était de 3.4%).

Des chiffres qui restent toutefois acceptables, notamment comparés à ce qui peut se faire actuellement au sein de l’Union européenne. Pour autant, les marchés financiers n’ont pas vraiment accueilli ces données avec le plus grand des enthousiasmes. En effet, une mauvaise santé financière suppose des taux d’intérêt encore élevés, accentuant, par la même occasion, le risque de récession.

Biden, en mauvaise posture

À quelques mois des élections présidentielles, la hausse des prix, couplée à une série de déceptions en matière de santé économique (en 2023, la croissance américaine était de 3.4%) pourrait coûter quelques points au président américain Joe Biden, en course pour sa réélection, face à son ancien adversaire, Donald Trump. Ce dernier ne manquera d’ailleurs pas d’appuyer sur ces données pour faire mal au candidat démocrate.