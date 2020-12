L’avion phare du constructeur aéronautique américain, Boeing, le 737 Max, a repris les airs aux USA, ce mardi 29 décembre 2020, avec la compagnie aérienne American Airlines. L’information a été donnée par la porte-parole de cette dernière et le site internet de l’aéroport. Ainsi, le tout premier vol américain du Boeing 737 Max, après plus d’une année d’immobilisation, est le vol AA718. Toujours selon les sources, il a atterri à l’aéroport LaGuardia, à New York à 13h12, après avoir décollé un peu après 10h40.

Un vol « très doux »

Pour marquer l’évènement, l’appareil a atterrit avec environ une vingtaine de minute d’avance. Les personnes interrogées par les médias ont fait part de leur bonne impression. Dans une interview accordée au média américain CNBC News, un passager qui a gardé l’anonymat, a fait savoir qu’il s’est « senti en sécurité en montant dans l’avion » tout en soulignant avoir trouvé le vol « très doux ». Une autre passagère qui a confié avoir eu des craintes « au début quand le pilote a fait l’annonce », a dit les avoir « vite (oubliées) et ça a été un vol vraiment tranquille ». Notons que American Airlines est la seconde compagnie à avoir fait voler le 737 Max, depuis la crise du constructeur Boeing.

Deux accidents qui ont fait 346 morts

La toute première à l’avoir fait est la compagnie aérienne brésilienne low cost, Gol. Le vol avait eu lieu le 9 décembre dernier et reliait Sao Paolo à Porto Alegre. Notons que ce retour du Boeing 737 Max dans les airs intervient après deux accidents d’avion (Lion Air et Ethiopian Airlines) qui ont fait un total de 346 morts. La situation avait plongé Boeing dans une grande crise financière après que les autorités de régulation aient ordonné que toute la flotte aérienne mondiale de l’appareil soit clouée au sol.

La situation est passée de mal en pire avec la crise du coronavirus. Cependant, la direction d’American Airlines s’est montrée rassurante. Robert Isom, numéro deux de la compagnie a fait savoir que le 737 Max « est un avion qui a été plus scruté que tout autre, jamais auparavant. Nous sommes convaincus que cet avion est le plus sûr dans le ciel ».