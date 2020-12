A quelques jours de l’organisation des élections professionnelles syndicales, l’union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin enregistre une défection de taille. Il s’agit en effet, de la désaffiliation de l’union nationale des animateurs et éducateurs des écoles maternelles du Bénin (UNAEEM-Bénin). La décision a été prise lundi 07 décembre 2020 à l’issue d’une réunion extraordinaire du bureau directeur du syndicat.

Lune de fiel entre l’union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin et l’un de ses syndicats affiliés, l’union nationale des animateurs et éducateurs des écoles maternelles du Bénin (UNAEEM-Bénin). Le divorce a été définitivement entériné lundi 07 décembre 2020 par les responsables de l’Unaeem-Bénin.

Depuis quelques semaines, une crise oppose la confédération au jeune syndicat et n’a pu malheureusement trouver une porte de sortie favorable. Selon un communiqué du secrétariat général de l’Unaeem-Bénin, l’UNSTB a choisi l’immobilisme, la désinformation, la mesquinerie et les manipulations dans le but de déstabiliser davantage les structures et l’édifice de notre organisation, précise la déclaration de désaffiliation.

Par ailleurs, plusieurs décisions ont été prises dont notamment, la désaffiliation de l’Unaeem-Bénin à l’UNSTB à compter du lundi 07 décembre 2020, la poursuite de la lutte pour les causes nobles. « Le bureau directeur national félicite toutes les militantes et tous les militants qui ont honoré leur organisation en faisant preuve de discipline et de loyauté et qui continuent de résister aux manœuvres dignes de la gestapo », se réjouit l’Unaeem-Bénin.