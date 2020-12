L’armée française qui opère dans le nord du Mali est à nouveau endeuillée. Trois membres des forces armées ont en effet été tués par un engin explosif alors qu’ils se trouvaient à l’intérieur d’un blindé lors d’une opération dans le nord du Mali. Pour rappel, cette région est en proie à des actes terroristes peu de temps après la chute du régime de Mouammar Kadhafi.

L’opération Barkhane présente au nord du Mali est chargée de ramener l’ordre dans le pays. Toutefois elle est confrontée à de nombreuses résistances au sein de la population qui critique l’armée française et son gouvernement. Les terroristes ont également repris du service depuis quelques mois infligeant des pertes aux soldats présents dans le nord du pays. Le président Macron a réagi à l’annonce de la mort des soldats français via un communiqué (lire ci-dessous)

Communiqué de l’Élysée : décès de trois militaires français au Mali

Le Président de la République a appris avec une très grande émotion la mort au Mali ce matin de trois soldats français du 1er régiment de chasseurs de Thierville-sur-Meuse, le brigadier-chef Tanerii MAURI, le chasseur de 1ère classe Quentin PAUCHET et le chasseur de 1ère classe Dorian ISSAKHANIAN. Leur véhicule blindé a été atteint par un engin explosif improvisé alors qu’ils participaient à une opération dans la région de Hombori.

Le Président de la République salue avec le plus grand respect la mémoire de ces militaires, morts pour la France dans l’accomplissement de leur mission. Il s’associe à la douleur de leurs familles, de leurs proches et de leurs frères d’armes et les assure de la reconnaissance et de la solidarité de la Nation.

Le Président de la République exprime son entière confiance aux militaires français déployés au Sahel, salue leur courage et rappelle la détermination de la France à poursuivre la lutte contre le terrorisme.