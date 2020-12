Vendredi, à l’occasion de sa traditionnelle messe de Noël, le pape François a tenu à adresser un message d’unité, notamment en cette période de pandémie, relativement compliquée à gérer pour une énorme partie de notre planète. Les fêtes de Noël et plus globalement de fin d’années ont eu, pour beaucoup, un goût bien amer.

Mais aux yeux de François, la crise sanitaire n’est pas le seul problème rencontré. En effet, le monde traverse une crise écologique. L’ensemble de cette situation déséquilibrée a d’autres répercussions, notamment aux niveaux économique et social. De fait, face à une situation globalement difficile, le pape François a appelé de tous ses vœux, à la fraternité.

Le Pape François appel à l’unité entre les peuples

Selon lui, le monde a plus que jamais besoin d’unité, et ce, peu importe la religion, l’ethnie ou la langue et la culture de son prochain. Un appel à la solidarité qu’il a dédié aux personnes les plus fragiles, que ce soit d’un point de vue sanitaire, mais également d’un point de vue économique. Avec la crise, les inégalités se creusent et il est de plus en plus difficile de faire face.

Une messe en guise d’appel aux vaccins pour tous

L’arrivée d’un vaccin représente, aux yeux du souverain pontife, une lueur d’espoir. Pour autant, attention. Selon ses dires, le vaccin doit être accessible à tout le monde. Des nations fermées ne peuvent empêcher et bloquer l’accès aux citoyens, à une possibilité de se soigner. Le marché et les lois sur les brevets ne peuvent réguler un bien universel : l’accès à la santé. Un thème phare pour le pape François qui depuis son accès au Vatican ne cesse d’appeler à un capitalisme raisonné, à visage plus humain. Les inégalités sociales et économiques grandissantes ont un réel impact sur des millions de personnes. Une messe qu’il a également tenu à dédier aux familles séparées notamment pour ces fêtes de Noël.