Le chef de l’Etat nigérian Muhammadu Buhari est en deuil après la mort de l’ancien ministre de la défense, Domkat Bali. Ce dernier est décédé hier vendredi 04 décembre 2020, à l’âge de 80 ans. Le président nigérian a adressé ses condoléances à la famille éplorée en passant par son chargé de communication Garba Shehu. Selon le chef de l’Etat, le défunt est un “un fils illustre et un officier militaire à la retraite hautement décoré”.

Il avait occupé de grands postes militaires

“Le président Buhari pense que les records de bravoure et de patriotisme du général Bali, le Ponzhi Tarok, continueront d’inspirer les jeunes officiers militaires, tandis que les fondements qu’il a posés dans tous les ordres qu’il a dirigés resteront toujours dans les mémoires.” A fait savoir Garba Shehu. Notons que Domkat Bali avait occupé de grands postes militaires. Il a été co-chef d’Etat-major entre 1984 et 1986, au moment où Muhammadu Buhari était chef de l’Etat du nord-est du Nigeria. Toujours au cours de la même période, il était membre du conseil militaire suprême et ministre de la défense.

Il s’est entretenu avec la veuve

Après plusieurs années de service militaire, il a pris sa retraite en tant qu’officier décoré, en 1990. Entre 1985 et 1990, il avait été membre du conseil de direction des forces armées. Aussi, a-t-il été élevé plus tard en 2010, au rang de Ponzhi Tarok, un titre de souverain suprême de la région du Lantang dans l’Etat du Plateau. Dans son message de condoléances, le président a déclaré s’être entretenu avec la veuve de Domkat Bali. Il a saisi l’occasion pour saluer les “records de bravoure et de patriotisme” de ce dernier.