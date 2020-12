La délivrance des passeports tant souhaitée par les partisans de l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est désormais une réalité. LNT vous annonçait il y a quelques jours, la remise de deux passeports (un diplomatique et un normal) à Laurent Gbagbo. Une nouvelle qui avait été accueillie avec joie par ses soutiens sur la toile. L’intéressé lui-même avait annoncé son retour prochain dans son pays.

Sa femme, Simone Gbagbo, elle aussi incarcérée dans le pays au lendemain de la crise post-électorale puis libérée a réagi à la bonne nouvelle. Elle a annoncé une grande fête à son retour : “Voici une chose de faite. Notre Président, notre leader a enfin reçu un passeport diplomatique et même un passeport ordinaire. Prions Dieu pour qu’il revienne le plus rapidement possible parmi nous. Il doit prendre sa part dans le combat. Apprêtons nous, attendons le, cela va être une grande fête.” a déclaré Mme Gbagbo