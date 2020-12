Le président iranien, Hassan Rohani, a estimé que son homologue américain, Donald Trump, est sous le contrôle du gouvernement israélien. Pour lui, c’est cela qui justifie le retrait des USA par l’ex-magnat de l’immobilier de l’accord sur le nucléaire iranien. L’information a été donnée par le média Tasnim News, qui a indiqué que le numéro deux iranien a tenu ces propos lors du conseil des ministres qui s’est tenu ce mercredi 02 décembre 2020.

Des extrémistes contre l’accord sur le nucléaire

A en croire les informations de ce dernier, le président de la République islamique a également affirmé que l’échec des Etats-Unis à exercer des pressions et à sanctionner son pays, contraindra toute administration à se comporter différemment envers l’Iran. Selon le média ayant donné l’information, Hassan Rohani a relevé les points justifiant l’échec de l’accord sur le nucléaire, tout en expliquant que : « les fonds saoudiens et les plans israéliens contrôlaient Trump, alors que l’accord nucléaire aurait pu être bon pour toutes les parties, mais les États-Unis s’en sont retirés ». D’après lui, « les extrémistes américains, les sionistes et certains extrémistes de la région étaient contre l’accord nucléaire ».

« Les capacités de défense de l’Iran ont doublé »

Au cours de son intervention, le président iranien a évoqué les forces militaires de son pays qui, selon lui, ont doublé en dépit des sanctions américaines. Il a donc déclaré que « les capacités de défense de l’Iran ont doublé au cours des sept dernières années dans tous les domaines », soulignant que la République islamique « a franchi des étapes avancées dans le domaine de l’énergie nucléaire et connaît un développement remarquable dans ce secteur ».