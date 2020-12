Ce vendredi 04 décembre 2020, les deux principaux candidats en lice, à savoir le président sortant Nana Akufo-Addo du parti NPP et son adversaire et prédécesseur John Mahama de l’opposition NDC ont signé un pacte de paix qui les lie pour la sauvegarde de la paix marquant leur très fort attachement à la démocratie dans le pays. Organisée par la Chambre nationale des chefs et l’Institut pour la gouvernance démocratique (IDEG) la cérémonie a eu lieu à l’hôtel Movenpick à Accra. Survenue à trois jours de la présidentielle, la signature du pacte a pour objectif d’obtenir un engagement ferme des deux principaux candidats à œuvrer pour un processus électoral pacifique et ouvert.

Les deux candidats, au nom de leurs partis politiques respectifs ont pris l’engagement de défendre et de garantir la paix avant, pendant et après les élections générales de 2020. Lu par le juge en chef Kwesi Anin Yeboah, le pacte inclut une résolution en six points que les deux partis ont accepté de respecter. La signature a lieu en présence du chef imam du Ghana, Cheikh Osman Nuhu Sharubutu, du président du Conseil national de la paix, le Révérend Ernest Adu-Gyamfi, du président de la Chambre nationale des chefs et le directeur exécutif de l’Institut pour la gouvernance démocratique, Ogyeahohuo Yaw Gyebi.

Pour une troisième fois

Sur le plan international, le représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Ibn Chambas, et l’ancienne présidente du Liberia Johnson Ellen Sirleaf, étaient également présents à la signature. C’est la troisième fois en effet, que les deux personnalités s’engagent à travers un pacte à œuvrer pour la paix dans le pays en respectant les résultats des urnes.