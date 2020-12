Certains l’ont rêvé, Vladimir Poutine l’a réalisé. Le président russe a fait voter une loi accordant une immunité à vie pour les anciens présidents. Une mesure qui est déjà considérée par la plupart des analystes comme un bouclier que se prépare le président russe pour sa vie après le pouvoir.

Ainsi avec la nouvelle loi, un ancien président en Russie ne pourra plus être poursuivi ni même arrêté par la police, perquisitionné ou interrogé par des forces de l’ordre. Le président Poutine a signé cette loi ce mardi 22 décembre. Il faut toutefois préciser que ce texte vient remplacer un texte existant garantissant une immunité aux ex-présidents dans le cadre des actions posées pendant leur pouvoir.

Toutefois, la levée de cette immunité ne sera possible que dans un seul cas : “dans le cas d’accusations «de haute trahison ou d’autres crimes graves», confirmées par les Cours suprêmes et constitutionnelles, puis validées par les deux tiers des membres des Chambres basse et haute du Parlement.“. Autant dire, une situation difficilement réalisable.