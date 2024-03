La Russie a un atout secret selon un think tank londonien

En Ukraine, la guerre continue de faire rage. En effet, la Russie est déterminée à aller au bout de ses opérations et a récemment décidé de mettre en place tout ce qu’il était possible de mettre en place pour financer et alimenter l’effort de guerre. Et pour certaines personnes, Moscou dispose de nombreuses ressources…

Strategic Studies, think-tank londonien, a dernièrement émis l’idée que Moscou, grâce à sa force de blindés, pourrait continuer sur ce rythme de guerre, pour encore deux à trois ans environ. De quoi porter un véritable coup au moral des forces ukrainiennes, qui elles, sont très clairement dans le besoin : armement et financement, Kiev repose sur la volonté des Occidentaux pour avancer.

Publicité

Moscou produit en masse

La raison ? Moscou a mis en place une véritable économie de guerre. Ainsi, les usines tournent à plein régime et produisent un nombre assez important d’obus ou encore de projectiles et de munitions, quand bien même la logistique laisse encore parfois à désirer. Il en va de même pour la production de blindés (véhicules militaires, chars d’assaut et autres équipements).

Depuis le début de la guerre, 9.000 véhicules ont ainsi été perdus. Mais les usines produisent au maximum. Et en quelques mois, en 2023, ce sont près de 1.300 chars et 2.400 véhicules de combat et de transport qui ont été produits et envoyés sur le terrain, permettant ainsi de quelque peu combler les pertes enregistrées sur le terrain par les forces armées russes.

Un déséquilibre des forces qui se creuse

Une baisse qui s’est stabilisée donc, voire qui s’est inversée au cours des dernières semaines, avec une production plus importante que les pertes enregistrées. Un contraste impressionnant avec ce que traverse actuellement l’Ukraine, qui pourrait vite perdre la guerre sir les alliés de Kiev ne se décident pas à investir davantage pour financer l’effort de guerre ukrainien.