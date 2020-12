Suite à un vaste coup de filet de la Brigade de Recherches de Faidherbe, huit (8) policiers en service à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) ont été arrêtés. Il s’agit effet, d’un vaste réseau de trafic de migrants, ayant à sa tête des Sénégalais et des Sierra-léonais qui avaient érigés domiciliés entre Diamniadio et la route de Boune, a indiqué le quotidien Libération dans sa parution de ce lundi.

En service à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass au moment des faits, les mis en cause sont inculpés par le juge du premier cabinet du tribunal de Pikine/Guédiawaye pour « complicité de trafic de migrants, fraude documentaire et corruption », selon la même source ce vendredi 4 décembre. Au cours de leur descente sur les lieux, les forces de l’ordre avaient trouvé sur place, plus d’une cinquantaine d’hommes et 87 femmes venus de la Sierra Leone et de la Guinée.

De faux documents saisis

Les femmes trouvées sur les lieux ont confié aux forces de l’ordre avoir payé plus de 7. 000. 000 de Leone (devise de la Sierra Leone) à des agences. Elles devraient être employées comme prostituées ou domestiques dans les pays du Golf où elles allaient être convoyées. Les gendarmes ont également saisi sur place des faux documents dont des passeports sénégalais. Les tenants du réseau sénégalais ont avoué lors de l’interrogatoire n’être que des maillons de la chaîne dont les vrais chefs sont des Nigérians et des Sri Lankais basés à Dubaï, et en Arabie Saoudite.