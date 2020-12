Une incroyable histoire. Ce mardi 1er Décembre, les autorités suédoises ont annoncé avoir arrêté une septuagénaire soupçonnée d’avoir enfermé son fils pendant près de 30 ans. A en croire des médias locaux, le fils en question aurait été enfermé depuis qu’il a 12 ans dans la résidence familiale à Stockholm. Sa mère l’aurait à cette époque éloigné de l’école. Selon un communiqué du parquet c’est un proche de la famille qui a averti les autorités après avoir vu le pauvre homme.

«Je suis choquée, écœurée, mais en même temps soulagée. J’ai attendu ce jour depuis 20 ans parce que j’avais réalisé qu’elle contrôlait complètement sa vie, mais je n’aurais jamais imaginé cette ampleur», aurait affirmé le membre de la famille qui a donné l’alerte confie un Expressen, un média local. Ce membre de la famille a confié à la même source être soulagé que le fils puisse désormais bénéficier d’aide pour s’en sortir. Ce proche avait lancé l’alerte après avoir vu qu’«Il y avait de l’urine, de la saleté et de la poussière. Ca sentait le moisi (…) » là où le fils était enfermé et ajoute que « Personne n’a pu avoir fait le ménage depuis des années ».

Âgé de 41 ans aujourd’hui, le jeune homme a été retrouvé dans un état déplorable et pouvait à peine marcher à en croire les médias locaux. Selon certaines sources, il n’avait plus presque toutes ses dents et donnait l’impression de n’avoir pas été alimenté correctement pendant des années. La police qui n’a pas confirmé ces détails à informer le public que le fils est admis dans un hôpital actuellement. L’homme que les autorités ont découvert portait des blessures infectées aux jambes.