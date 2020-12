Disposant de sa propre force paramilitaire qui conduit des opérations antiterroristes, la division des activités spéciales de la CIA va devoir ne plus compter désormais sur le Pentagone pour ses opérations en matière de logistique et de transport d’ici le 5 janvier. D’après ABC News, le département américain de la Défense a informé la CIA de son intention de réduire la grande partie de son soutien aux opérations antiterroristes.

D’après la chaîne, la Pentagone par le biais de son chef intérimaire Christopher Miller a adressé un courrier à la directrice de la CIA, Gina Haspel, dans lequel il a décrit son intention, considérée d’« étonnante et sans précédent » par un ex-haut responsable de la CIA. Selon des médias américains citant plusieurs responsables de la défense, l’intention derrière cette décision était de voir si le personnel du département de la Défense détaché à la CIA devrait être détourné des missions de contre-terrorisme et envoyé vers des missions liées à la concurrence avec la Russie et la Chine.

Un sérieux revers pour une relation très forte et efficace

Ce détournement des missions de lutte contre le terrorisme d’après plusieurs responsables de l’administration et de l’armée serait conforme à la stratégie de défense nationale qui éloigne l’attention de l’armée des guerres régionales au Moyen-Orient vers des concurrents comme la Russie et la Chine. « Si ces histoires sont vraies, elles marquent un sérieux revers pour une relation très forte et efficace entre la CIA et le Département de la Défense », a confié à ABC News Mick Mulroy, ancien sous-secrétaire adjoint à la défense, officier paramilitaire à la retraite de la CIA.