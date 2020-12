Le président américain sortant, Donald Trump, a ordonné le retrait d’une grande partie de ses troupes mobilisées sur le territoire somalien. L’information a été donnée, hier vendredi 4 décembre 2020, par le Pentagone dans un communiqué, précisant que le départ des forces américaines commencera d’ici début 2021.

Le reste des troupes américaines redéployé vers les pays voisins

“Une partie des forces pourra être redéployée en dehors de l’Afrique de l’Est. Toutefois, le reste des forces sera repositionnée de Somalie vers les pays voisins afin de permettre des opérations transfrontalières par les Etats-Unis et les forces partenaires, pour maintenir la pression sur les organisations extrémistes violentes” est-il indiqué dans le document.

Notons que ce sont près de 700 soldats des forces spéciales américaines qui sont en Somalie et qui fournissent de l’aide à l’armée somalienne. Cela, en lui faisant des recommandations et en la formant face aux djihadistes du groupe terroriste Shebab qui sévissent dans la corne de l’Afrique. Rappelons que le retrait des troupes américaines de Somalie intervient avant le départ de Donald Trump de la Maison Blanche et avant la prise de pouvoir par son rival démocrate Joe Biden.