L’ancien gouverneur mexicain de l’Etat de Jalisco, Aristoteles Sandoval, a été assassiné dans les toilettes d’un restaurant situé dans la ville de Puerto Vallarta. L’information a été donnée par plusieurs autorités du pays. Cet assassinat a été condamné par le président Andres Manuel Lopez Obrador, qui a annoncé qu’une enquête sera ouverte.

Il a reçu plusieurs balles dans le dos

Au début de sa conférence de presse journalière, il a déclaré : « Je déplore énormément l’assassinat de l’ancien gouverneur de Jalisco (…) Cette affaire fera l’objet d’une enquête pour déterminer le mobile et punir les responsables ». Selon les informations du procureur de Jalisco, qui s’est exprimé au cours de la même conférence de presse, l’ex-gouverneur de l’Etat a reçu plusieurs balles au dos, dans la soirée d’hier Jeudi 17 décembre 2020, dans les toilettes d’un restaurant de la localité de Puerto Vallarta, où il passait les vacances avec sa famille. Notons que l’Etat de Jalisco est réputé pour être une plaque tournante du crime organisé et de la violence au Mexique.

Il avait 15 gardes du corps

Dans cette région de l’ouest du pays, qui est le quartier général du cartel de Jalisco, plusieurs fosses communes avaient été découvertes. Par ailleurs, l’assassinat d’Aristoteles Sandoval a eu lieu dans des circonstances plus ou moins étranges. En effet, l’ancien gouverneur disposait, conformément à la législation du pays relative à la protection des fonctionnaires et anciens fonctionnaires, de plusieurs voitures blindées et de 15 gardes du corps, d’après, Ricardo Sanchez, le coordinateur de son cabinet de sécurité. Pour mémoire, Aristoteles Sandoval a occupé le poste de gouverneur de Jalisco, entre 2013 et 2018.