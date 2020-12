Les autorités russes en charge de la Défense ont annoncé le décès d’un officier alors qu’il participait à une opération de déminage près de Choucha au Haut-Karabakh. Selon le communiqué du ministère russe de la Défense, le défunt serait membre du Centre international de déminage. L’accident serait survenu le jeudi 17 décembre. « Une mine a explosé lors de l’opération de déminage d’une section de la route dans la région de Choucha », a fait savoir le communiqué du ministère russe de la Défense.

Il n’a pas survécu aux blessures

Malgré les soins médicaux administrés à l’officier, ce dernier n’a pas pu survivre face aux blessures. Les autorités russes en charge de la Défense ont promis soutenir de toutes les manières la famille laissée par l’officier russe. Notons que l’opération de déminage au cours de laquelle est décédé l’officier a commencé il y a quelques semaines au Haut-Karabakh. Il s’agit en effet de procéder à la reconnaissance technique et au déminage des voies publiques et des routes reliant les postes d’observation du contingent de paix.

Près de 200 hectares de terrains débarrassés de munitions

A en croire le point qui a été fait par les autorités, les militaires russes ont neutralisé 1.334 objets explosifs et déblayé environ 22 kilomètres de routes au Haut-Karabakh. Près de 200 hectares de terrains ont été débarrassés de munitions non explosées. Au total dans le Haut-Karabakh, près de 75 000 objets explosifs ont été découverts et neutralisés.