Au Royaume Uni, une pièce de monnaie chinoise datant du Moyen-âge a été déterrée à Buriton près de Petersfield dans le comté anglais du Hampshire. La devise de 25 mn en alliage de cuivre était en circulation au XIe siècle sous la dynastie des Song du Nord. Selon le Dr Caitlin Green, une historienne de l’université de Cambridge, la pièce a été frappée en si grand nombre qu’elle est restée en circulation longtemps après la fin de la dynastie des Song du Nord dans les années 1120. Mais comment cet alliage de cuivre s’est retrouvé au Royaume Uni ?

Une autre pièce découverte en 2018 à Cheshire

Selon l’historienne, des preuves documentaires montrent que les voyageurs d’Asie de l’Est étaient présents en Grande-Bretagne et en Europe aux XIIIe et XIVe siècles. Il est donc possible que cette pièce ait été importée pendant cette période au Royaume Uni. Ce n’est pas la première fois qu’une devise chinoise est retrouvée au Royaume Uni. Une pièce avait été déterrée en 2018 et elle datait également du XIe siècle.

« Le fait que nous ayons maintenant deux pièces de la dynastie des Song du Nord du XIe siècle, toutes deux récupérées de ce qui semble être des sites médiévaux montre qu’elles doivent être considérées comme véritablement anciennes » a écrit Caitlin Green dans un article de blog. La pièce de 2018 a été découverte à Cheshire, un comté du nord-ouest de l’Angleterre.