Le ministre américain de la défense a reçu le nouveau vaccin, tant attendu par les Américains, contre le coronavirus (covid-19). Cela fait donc de Christopher Miller, chef du Pentagone, l’un des premiers citoyens américains à être vacciné contre le virus. Il a été vacciné hier lundi 14 décembre 2020 tout en se laissant filmer, afin d’encourager la population américaine à se faire vacciner.

La plus grande vaccination jamais réalisée dans le pays

Notons que le ministère américain de la défense avait annoncé, au cours de la semaine dernière, que les premières personnes à recevoir le vaccin seront le ministre, les plus hauts gradés de l’armée et les membres du secteur médical militaire. Cependant, il avait précisé que tous ces derniers allaient se faire « vacciner volontairement, de façon très publique, pour faire passer le message sur l’efficacité et la sûreté » dudit vaccin. Par ailleurs, la vaccination contre le nouveau coronavirus aux Etats-Unis, sera la plus grande jamais réalisée dans le pays, qui a payé un lourd tribut face à la pandémie.

Au cours de cette période de vaccination la priorité sera donnée aux maisons de retraite et aux soignants qui sont en première ligne dans la lutte contre la maladie. Pour rappel, les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé par la pandémie du coronavirus, avec plus de 300 000 personnes mortes du coronavirus.