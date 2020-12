Ce samedi, la FDA, l’agence américaine des médicaments a tenu à balayer d’un revers de la main les accusations selon lesquelles elle aurait subi des pressions politiques de la part de l’exécutif afin de rapidement autoriser et mettre sur le marché, le vaccin Pfizer/BioNTech, contre la covid-19. Aux USA ? Le bilan est dramatique, avec plus de 300.000 décès déjà enregistrés.

Stephen Hahn, patron de la FDA a toutefois reconnu que le travail effectué a été très rapide. Pour autant, cela n’a rien à voir avec le gouvernement, mais bien avec l’état d’urgence dans laquelle le pays et, par ricochet, le reste du monde, se trouve. Aujourd’hui, le vaccin est donc autorisé sur le sol américain et la toute première injection pourrait avoir lieu, ce samedi.

La FDA, sous pression de la Maison-Blanche ?

Les accusations de pression sont survenues après que le président Trump ait mené une lourde offensive à l’encontre de la FDA, qu’il a qualifié de ‘grosse tortue lente‘. Selon lui, celle-ci a mis beaucoup trop de temps à autoriser le vaccin contre le covid-19. Des accusations corroborées par le Washington Post, qui a affirmé que la Maison-Blanche a mis le couteau sous la gorge de Stephen Hahn.

Le vaccin Pfizer, autorisé aux USA

En effet, selon le média, Washington a exhorté ce dernier à autoriser le vaccin ou à démissionner le plus rapidement possible. La FDA, elle, assure que rien de tout ça n’est vrai et ajoute que les essais cliniques menés ont permis de démontrer que la sécurité était au rendez-vous. Un autre responsable de la FDA, Peter Marks, à lui aussi tenu à rassurer l’opinion, expliquant que les données récoltées au cours des phases de tests étaient toutes très positives.