Donald Trump a un allié. En effet, un sénateur républicain a confirmé qu’il allait faire objection à la nomination de Joe Biden en tant que président des États-Unis. Une annonce qui ne devrait toutefois rien changer au scrutin. Pour autant, cela démontre que de nombreux républicains et soutiens du président Trump sont prêts à tout faire pour bloquer les démocrates.

En effet, le sénateur Josh Hawley est devenu le premier élu du Sénat à ouvertement dire qu’il pensait bel et bien obstruer la nomination de Joe Biden par le Congrès. Pour rappel, ce dernier a remporté 306 grands électeurs, contre 232 pour le candidat Trump. Pour autant, le second qui est toujours à la tête du pays refuse de reconnaître sa défaite, estimant avoir été lésé.

Un élu républicain souhaite faire obstacle

Le 6 janvier prochain, la Chambre des représentants ainsi que le Sénat devraient se réunir afin de confirmer le vote des citoyens et des grands électeurs. Une réunion à portée plus symbolique qu’autre chose. Pour autant, les élus du GOP (Grand Old Party, les républicains) vont tout faire afin de gâcher la fête. Josh Hawley, d’ores et déjà perçu comme un potentiel candidat républicain en 2024, a décidé de monter au créneau.

Une demande qui ne devrait rien changer

Selon ce dernier, le Congrès doit au moins ouvrir une enquête sur ces soupçons et accusations de fraude électorale, afin de garantir à l’ensemble des candidats et citoyens, la véracité des résultats, l’intégrité de ces élections. Cette objection, cette demande ne devrait toutefois rien changer si ce n’est qu’un débat ainsi qu’un vote auront lieu au Sénat, ce qui pourrait d’ailleurs forcer les élus du clan républicain à ouvertement se prononcer en faveur ou défaveur de Joe Biden. Pour autant, il n’y aura pas assez de vote à la Chambre, comme au Sénat, pour remettre en cause les résultats. Une mesure symbolique donc.