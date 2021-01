C’est une affaire qui défraie la chronique au Sénégal depuis quelques jours. 18 mille 562 tonnes de poulets ont disparu du dépôt de la société Sedima. Une enquête a donc été ouverte en interne pour faire la lumière sur ce vol. C’est ainsi que M Ndongo Gueye, responsable de dépôt a été mis en cause. Il est accusé d’avoir subtilisé les 18,562 tonnes de poulet dont la valeur marchande est de 33 millions de FCFA. L’intéressé a eu l’occasion d’opiner sur les faits qui lui sont reprochés hier devant le Tribunal de grande instance de Dakar.

Le moins qu’on puisse dire c’est qu’il n’a pas reconnu les accusations d’abus de confiance portées contre lui. « Mon rôle était d’ouvrir le dépôt Atlantique. Pour cela il faut le responsable Soumaré et moi. En plus, il y a d’autres cadenas pour l’ouverture du stock et la clé a été donnée à l’équipe de nuit alors que je fais partie de celle du jour » s’est-il défendu. A sa suite, Me Ciré Clédor Ly qui défend les intérêts de la Sedima a pris la parole.

L’avocat a indiqué que le prévenu était bel et bien responsable de l’entrepôt qui reçoit les poulets. Il parlera ensuite de l’activité de la femme de M Gueye. Selon ses dires, celle-ci vendait des poulets. « Il a été constaté que son épouse vendait des poulets parmi lesquels il y a une catégorie de poulets dont elle ne faisait pas la commande. Alors qu’il avait en charge cette catégorie. Quand on a fait le décompte du stock, il a été découvert une différence entre le stock physique et ce qu’il a reçu » a déclaré Me Ly. Le verdict du procès est attendu le jeudi 07 janvier prochain.