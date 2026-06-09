Goïta après la visite de Wadagni: « L'Afrique avance quand ses fils se parlent »

Le président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, a été reçu ce mardi 9 juin 2026 à Bamako par le général d’armée Assimi Goïta, chef de l’État malien, dans le cadre d’une visite officielle d’amitié et de travail. La rencontre s’est tenue au palais présidentiel de Koulouba, où les deux chefs d’État ont tenu un tête-à-tête avant d’élargir les échanges à leurs délégations respectives.

Cette étape malienne fait partie d’une tournée sous-régionale entamée le même jour par Wadagni, qui s’est d’abord rendu à Dakar avant de rejoindre Bamako, puis de poursuivre vers Bissau. Les trois pays visités — Sénégal, Mali et Guinée-Bissau — sont membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), zone monétaire commune dont le Bénin fait également partie.

Souveraineté et lutte antiterroriste au menu des discussions

Les entretiens ont porté sur la coopération économique et commerciale, la sécurité transfrontalière et les enjeux politiques régionaux, selon la présidence béninoise. Les deux chefs d’État ont réaffirmé leur attachement aux principes de souveraineté et de non-ingérence, tout en appelant à une coordination accrue face aux groupes armés actifs dans le Sahel. Wadagni a exprimé ses condoléances au peuple malien après les attaques du 25 avril dernier, au cours desquelles le ministre malien de la Défense, Sadio Camara, a été tué dans un attentat à la voiture piégée à Kati.

Relance de la Grande Commission Mixte Bénin-Mali

Les deux parties ont convenu de relancer les mécanismes de concertation institutionnelle, notamment la tenue de la deuxième session de la Grande Commission Mixte de Coopération Bénin-Mali. Dans une déclaration commune, les deux chefs d’État ont affiché leur volonté de bâtir une coopération fondée sur « le respect mutuel, la solidarité et la fraternité ». Sur son compte X officiel, Goïta a résumé l’esprit de la rencontre : « L’Afrique avance quand ses fils se parlent. »

Au terme de la visite, Wadagni a invité Goïta à effectuer un déplacement officiel à Cotonou. Le chef de l’État malien a accepté l’invitation ; les modalités de cette visite seront arrêtées par voie diplomatique.