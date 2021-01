Le rappeur américain 50 Cent ne manque aucune occasion de s’en prendre à son ex meilleur ami Floyd Mayweather. La star a saisi l’occasion de son passage sur l’émission « The Morning Culture » de V-103 ce vendredi 29 janvier, pour comparer son poids à celui du champion de boxe. Floyd Mayweather se bat généralement autour de 68 kg fait-il remarquer. La dernière fois que je suis tombé à 68 kg, j’avais l’air d’un sans-abri, se moque t-il, avant de poursuivre : “J’adorerais combattre Mayweather, mais floyd est trop petit “. Le rappeur de 45 ans pense par ailleurs qu’il pourrait se battre avec un adversaire qui a 81 kg et plus.

“Mais d’où ça vient ?“

C’est plus proche du poids de Logan Paul, qui se bat autour de 86 kg. Logan Paul est en effet, le prochain adversaire de Floyd Mayweather. Le combat est prévu pour le mois prochain. Les propos de 50 Cent vont certainement déplaire au boxeur. En février dernier, le champion disait tout ignorer des origines de cette guéguerre entre 50 Cent et lui.« Si ce mec venait à la maison, mon chef nous cuisinerait quelque chose. On a voyagé ensemble en jet (…) Ça vient de nulle part. C’est genre, toi et moi, on est en bon terme. Je suis là, on se parle, je suis avec toi pour faire le show tous les jours, et à un moment donné, ça change et je suis en mode : Mais d’où ça vient ? » a-t-il déclaré tout en faisant savoir qu’il ne se laissera pas railler.

« Je suis combattant, tu me frappes, je riposte. Je suis un combattant, c’est comme la promo d’un combat. On parle, on parle, Si nous ne faisons rien, autant laisser couler » a ajouté le boxeur. 50 cent parle de son côté d’une affaire que les deux devaient monter ensemble. Mais Mayweather a gaspillé sa participation en bijoux et en voitures de luxe.