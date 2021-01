A part les faux vaccins anti-Covid-19 qui ont attiré l’attention des autorités sanitaires, de faux comprimés destinés à traiter le virus existent également sur le marché. Ce samedi 30 janvier 2021, la police sud-africaine a annoncé la saisie par la douane de l’aéroport de Johanesbourg d’une quantité importante de comprimé de traitement parasitaire, qui est destiné à être vendu comme un remède pour le coronavirus.

Dans un communiqué, la police a précisé que les « comprimés soupçonnés d’être de l’ivermectine » ont été saisis à l’aéroport international de Johannesbourg au cours des deux dernières semaines dont la valeur est estimée à six millions de rands (soit près de 400 000 dollars). « Les médicaments non déclarés, principalement sous la forme de comprimés, ont été importés à des fins de vente et auraient été utilisés dans le traitement du virus Covid-19 », a précisé le communiqué.

Six arrestations

Au total, six personnes en provenance de l’Inde ont été interpellées et poursuivis pour transport de médicaments non déclarés et importation de médicaments sans licence. Comme l’artémisia et la chloroquine, la demande de l’ivermectine a explosé comme un traitement contre la Covid-19, en dépit des mises en garde de spécialistes de la santé.

En décembre dernier, l’importation du comprimé dans le pays avait été bloquée par l’autorité sud-africaine du médicament. Elle est revenue cette semaine sur la décision en autorisant son utilisation sur les humains, à cause de la polémique que la suspension avait soulevée dans le rang des médecins, qui souhaitaient poursuivre les recherches à propos de son efficacité contre le virus.