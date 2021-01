La thèse selon laquelle les Africains seraient les candidats les plus nombreux au phénomène de l’immigration clandestine a été rejetée par l’ancienne première ministre sénégalaise Aminata Touré. L’ancienne présidente du Conseil économique social et environnemental sénégalais a tenu à faire comprendre qu’il s’agit d’une fausse idée que l’opinion publique s’est faite à cause des différentes informations que relaient les médias.

La vérité serait que les Africains sont ceux qui migrent le moins vers d’autres continents. «Les Africains sont ceux qui migrent le moins vers d’autres continents, mais évidemment parce qu’ils se singularisent par des caractéristiques physiques particulières, on en a fait un phénomène médiatique qui ne correspond pas nécessairement à la réalité des chiffres », a tenu à clarifier l’ancienne ministre sénégalaise.

Moins 15% d’Africains vivent à l’étranger

Elle a poursuivi son développement en comparant les données à celles des autres continents. On retient ainsi qu’à l’échelle mondiale, le pourcentage des Africains vivant à l’étranger est nettement inférieur à celui de l’Europe et de l’Asie. « Le nombre des Africains vivant dans un pays qui n’est pas le leur n’est que de 14,7% à l’échelle mondiale, une proportion inférieure aux statistiques concernant les Asiatiques ou les Européens », a martelé l’ancienne première ministre sénégalaise Aminata Touré.