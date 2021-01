L’annonce du décès de neuf personnes âgées après avoir reçu le vaccin Pfizer/BioNTech contre le covid-19 a jeté un froid sur les effets secondaires supposés de ce traitement récemment arrivé sur le marché. Pour autant, l’Agence du médicament a tenu à rassurer, affirmant que les patients décédés étaient sous traitement lourd.

En effet, selon les premiers éléments recueillis, il semblerait qu’il soit tout simplement impossible de faire le lien entre le décès de ces personnes et la récente administration du vaccin. Les neuf personnes malheureusement décédées souffraient toutes de maladies chroniques et suivaient un traitement lourd.

Neuf décès enregistrés après inoculation du vaccin Pfizer

De manière générale, le vaccin procure des effets secondaires considérés comme assez légers. La grande majorité de ceux qui ont été recensés sont des maux typiques, comme un peu de fièvres, des nausées ou encore des maux de tête. Concernant le vaccin Moderna, il n’y a, à ce jour, aucun effet secondaire qui a été observé.

Moderna, un vaccin sans effets secondaires ?

En France, plus de 820.000 personnes ont été vaccinées contre le covid-19 à ce jour. Un chiffre en nette hausse après des débuts relativement lents, ce qui avait d’ailleurs valu au gouvernement et plus particulièrement au ministère de la Santé, de très nombreuses critiques et moqueries. Hier, sur TF1, ce dernier a toutefois confirmé qu’il espérait voir le pays être entièrement vacciné d’ici à fin août.