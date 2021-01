En novembre 2020, le révérend Makosso avait annoncé sa venue au Bénin. Alors qu’il annonçait faire une opération de transfert de richesse, Makosso avait affirmé qu’il défierait les sorciers et les marabouts béninois. « Question : si le Benin avait un véritable pouvoir il serait la première puissance en Afrique », « et quand tu vas dans le faux, tu l’annonces pas. Dites aux féticheurs et sorciers du Benin que le général de Dieu arrive pour annoncer leur mort » avait-il déclaré.

Lors de l’annonce, le général avait été sévèrement critiqué en suscitant de vives réactions d’humeurs chez les internautes béninois. Il avait tenté de corriger le tir en déclarant qu’il « respecte la culture béninoise », et qu’il « ne faudrait pas que les gens confondent la tradition et la sorcellerie parce que ce n’est pas la même chose ». Une nouvelle fois, l’homme a voulu s’attirer les bonnes grâces des Béninois en déclarant qu’« actuellement, c’est Cotonou qui est doux » dans un live sur sa page Facebook.

Appelez-moi le béninois

Il est allé jusqu’à annoncer qu’il préfère Cotonou à Abidjan, et pense ériger désormais domicile dans la capitale économique du Bénin. « Cotonou est trop doux, c’est là je me retrouve, le coin est trop paisible, la discipline y règne […] je déménage, à partir d’aujourd’hui appelez-moi le béninois » a-t-il déclaré. D’après-lui, le Bénin est un pays béni de Dieu. Il n’a également pas manqué d’apprécier le travail abattu par le président Patrice Talon. Tout ça probablement pour regagner le cœur des Béninois.