Le concours pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions de conseiller pédagogique (CAFCP), session d’octobre 2020 annulé par le gouvernement. La décision a été prise vendredi 08 janvier 2021 par le ministre des enseignements maternel et primaire pour raison de fraude avérée dans l’organisation.

La mesure ministérielle s’appuie sur la base des conclusions et des recommandations de la commission chargée de vérifier les soupçons de fraude dans l’organisation dudit concours. Ainsi, par décision n°016/MEMP/DC/SGM/CTJ/DAF/DEC/SP datée du 08 janvier 2021, Salimane Karimou, annule les résultats du concours probatoire pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions de conseiller pédagogique, session d’octobre 2020.

L’article 2 de la décision donne plein pouvoir à l’inspecteur général du ministère de poursuivre et d’approfondir les investigations relatives à la fraude lors du concours probatoire pour l’obtention du certificat d’aptitude aux fonctions de conseiller pédagogique (CAFCP) en vue de situer les responsabilités et d’engager toutes les poursuites éventuelles contre les personnes mises en cause.

Par la même occasion, l’inspecteur général du ministère, le directeur de l’administration et des finances et le directeur des examens et concours sont chargés de l’application des dispositions de la décision, mentionne l’article 3 de la mesure. Une situation qui relève la mauvaise organisation des différents concours sous l’ère de la rupture.