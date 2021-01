Le chef de l’Etat Patrice Talon a reçu jeudi 21 janvier 2021, les vœux des corps constitués de la nation et du corps diplomatique. La cérémonie a eu lieu à Sèmè-City à Cotonou et marquée par la présence de plusieurs personnalités politico-administratives, des diplomates accrédités au Bénin, des membres du gouvernement et des membres des différentes institutions de la République.

La cérémonie, fort simple a été ponctuée de plusieurs interventions. Au nom des institutions de la République, le Président de l’Assemblée nationale a présenté les vœux au chef de l’Etat. Dans son intervention, Louis Vlavonou a salué la tournée nationale entreprise par Patrice Talon et a fait savoir que la réédition de compte devrait désormais être une pour tous ceux qui gèrent les affaires de l’Etat.

En effet, le chef du parlement béninois a saisi l’occasion pour présenter les acquis des différentes institutions au cours de l’année 2020 ainsi que les défis et les attentes pour l’année nouvelle. Par ailleurs, c’est l’ambassadrice du Niger au Bénin, doyenne d’âge du corps diplomatique et représentante des organisations internationales au Bénin, Sandi Sahadi Abou qui a formulé les vœux du corps diplomatique à Patrice Talon.

En réponse aux vœux formulés par les institutions, Patrice Talon a remercié les uns et les autres en rappelant combien de fois la pandémie du coronavirus a été un frein à certaines initiatives. Le peuple a retrouvé un nouvel état d’esprit du à la dynamique insufflée par le gouvernement et l’année s’annonce comme un test de résilience de nos réformes politiques, a précisé le chef de l’Etat. « 2021 sera marqué par le défi d’une élection présidentielle inclusive et transparente. Le scrutin offrira l’occasion d’implémenter les réformes du système partisan. Il n’y aura pas une paralysie de l’administration », a déclaré Patrice Talon.