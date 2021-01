La Cour constitutionnelle s’est déclarée incompétente ce jeudi 7 janvier 2021 par rapport aux recours sur le parrainage à l’élection présidentielle et la prorogation du mandat du chef de l’Etat, Patrice Talon. Et depuis, ces deux décisions suscitent des réactions de part et d’autres. Au niveau du parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), c’est le Secrétaire exécutif national adjoint, Théophile Yarou qui a réagi.

Pour lui, il s’agit d’une « décision surprenante ». Intervenant au sujet de la décision rendue par rapport à la prorogation du mandat du président de la République, il a fait part de son étonnement au micro de Frisson radio. «Personnellement, je suis surpris parce que c’est la même Cour qui a donné le quitus au président avant la promulgation de cette loi », a laissé entendre l’ancien ministre de Boni Yayi.

Il fait remarquer qu’avant la promulgation de cette loi, «la Cour a procédé à son contrôle de constitutionnalité ». Et donc, selon lui, « si la même Cour se déclare incompétente, aujourd’hui après un recours à elle adressé par un citoyen, qui demande que le parrainage ne soit pas appliqué pour l’élection de 2021, cela me surprend et doit d’ailleurs surprendre tout Béninois », confie-t-il.