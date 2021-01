Dans une plainte qui est déjà dans les mains de la CPI, le principal défenseur de la forêt amazonienne, le Cacique Raoni Matuktire accompagné du chef des Paiter-Surui, Almir Surui, ont demandé à l’institution onusienne d’enquêter sur le président brésilien Jair Bolsonaro pour « crimes contre l’humanité. » D’après le document de la plainte composé d’une cinquantaine de pages et rédigée par Me William Bourdon qui a été engagé par le cacique pour la cause, le président est accusé de persécution les peuples indigènes de l’Amazonie en détruisant leur habitat.

Le président est également accusé d’avoir bafoué leurs droits fondamentaux d’après le quotidien français Le Monde qui a consulté la plainte. Selon les plaignants, la politique mise en place par Jair Bolsonaro conduit à des « meurtres », des « transferts forcés de population » et des « persécutions ». Des faits qui sont constitutifs de « crimes contre l’humanité, » comme établie par le Statut de Rome de la CPI.

Un taux élevé d’assassinat de leaders autochtones

Dans de la plainte, il a également été rassemblé des accusations portées par plusieurs ONG, des institutions internationales et des spécialistes de l’environnement. Suspension du démarquage des territoires autochtones, projet de loi pour ouvrir les zones protégées à l’exploitation minière et agricole, budget restreint des agences environnementales reprises en main par les militaires, meurtres impunis de sept chefs autochtones en 2019, sont parmi tant d’autres, les faits reprochés au président.

« Depuis son investiture, la destruction de la forêt amazonienne s’est accélérée sans commune mesure : augmentation de la déforestation de 34,5% en un an, taux d’assassinat de leaders autochtones le plus élevé depuis ces onze dernières années, effondrement et menaces des agences environnementales… », a décrit la plainte qui vise plusieurs ministres également. Il revient ainsi donc à la CPI d’examiner cette demande.