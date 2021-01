En août 2019, le Nigéria fermait ses frontières sous le nez de ses voisins dont le Bénin. Le pays a maintenu cette mesure jusqu’en décembre 2020. Pour se justifier, il avait évoqué des raisons de sécurité et de lutte contre la contrebande. La décision du 16 décembre dernier a été très bien accueillie par le Bénin qui commerce beaucoup avec ce géant voisin de l’Est. Ce mardi 19 janvier, le numéro 1 Béninois Patrice Talon s’est d’ailleurs rendu à Abuja pour “remercier son homologue nigérian pour le leadership solide qu’il affiche au Nigéria et en Afrique”.

C’est du moins ce qu’indique une déclaration du conseiller spécial pour les médias et la publicité du président nigérian, à l’issue de la rencontre entre les deux hommes d’Etat. Le locataire du palais de la Marina a par ailleurs souhaité que les relations entre le Nigéria et ses voisins restent cordiales. Les défis de 2020 étaient énormes et les mêmes défis pourraient subsister en 2021 . “Nos relations en tant que voisins doivent donc rester cordiales” a déclaré Patrice Talon. Le président Muhammadu Buhari a rappelé qu’il avait visité les pays voisins comme le Niger, le Bénin, le Tchad et le Cameroun dès sa prise de fonctions en 2015.

« Le bon voisinage est très important » dans la vie communautaire

Son objectif était d’aborder avec ces nations voisines les questions cruciales que sont la sécurité, le commerce et le développement. Aujourd’hui encore, il faudra toujours continuer par travailler sur ces questions pour « le bien de nos pays et de la population » a-t-il poursuivi. Le locataire d’Aso Rock fera savoir à son hôte que « le bon voisinage est très important » dans la vie communautaire. « La survie de votre voisin est aussi la vôtre , et nous continuerons à travailler avec nos voisins à la lumière de cette compréhension » dira t-il encore au président béninois selon la déclaration de Femi Adesina.