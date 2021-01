Ce lundi, Joe Biden, le président américain, va signer un nouveau décret visant à demander aux agences fédérales américaines de se tourner davantage vers le « Buy American ». Dans l’idée, le pensionnaire de la Maison-Blanche espère relancer la production de produits nationaux dans le but de préserver les emplois.

Dans les faits, ce nouveau décret vise à accroître l’investissement des agences américaines afin d’aider l’industrie manufacturière, dans le but de créer et générer de l’emploi. Le second objectif de ce décret est de répondre au vide juridique que certaines sociétés ont tendance à exploiter. Ces dernières ne fabriquent qu’une petite partie des biens proposés aux USA, préfèrent délocaliser le reste.

Biden prône le “Buy American”

Une annonce qui rappelle la politique d’America First prônée par Donald Trump. Pour autant, au lieu d’entrer en guerre commerciale, Biden semble vouloir forcer la main des sociétés nationales. Un décret qui s’inscrit dans la suite logique du Buy American Act de 1933. Cette loi force les agences fédérales à se tourner en priorité vers des biens produits aux USA.

Une promesse de campagne

L’approche prônée parbsemble vouloir privilégier une modification de l’approche de la définition d’un « produit fabriqué aux USA ». Cela ouvre également la porte aux petites et moyennes entreprises américaines afin qu’elles puissent obtenir des contrats avec le gouvernement fédéral. Une décision qui s’inscrit dans la lignée de la campagne menée au cours de laquelle Biden a affirmé vouloir accentuer le « Buy american ».