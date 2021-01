Ce vendredi 22 janvier 2021, la Côte d’Ivoire et l’Union européenne ont décidé de s’engager pour un « cacao durable ». Cet engagement intervient dans un contexte de baisse des cours du cacao et où la Côte d’Ivoire (premier exportateur mondiale avec 45% du marché) et le Ghana avaient publiquement accusé les deux géants de la chocolaterie (Hershey et Mars) d’acheter du cacao ou de la pâte de cacao sans payer la prime spéciale pour les planteurs, destinée à leur assurer un revenu minimum.

L’objectif de l’engagement entre Bruxelles et Abidjan est de mettre en place les conditions devant favoriser l’amélioration de la production du cacao. La Côte d’Ivoire et l’UE ont à cet effet, pensé à la conception d’un « Livre Blanc Cacao Durable », qui comprendra trois principaux défis. Il s’agit nommément de la lutte contre la déforestation, le travail des enfants dans les plantations et l’amélioration des revenus des producteurs.

“Il y a une convergence de vue mutuelle et d’intérêt mutuel”

Cet engagement de l’UE sera favorisé par une nouvelle législation en cours d’élaboration qui vise à limiter l’importation des produits qui contribuent à la déforestation. Cette législation va par ailleurs contraindre les entreprises à une bonne gouvernance. « Il y a une convergence de vue mutuelle et d’intérêt mutuel » entre la Côte d’Ivoire et l’UE sur la durabilité nécessaire de la filière cacao, a déclaré ce vendredi le secrétaire général de la présidence ivoirienne Patrick Achi à l’occasion du lancement du « cadre de dialogue » entre l’UE et la Côte d’Ivoire sur le cacao à Abidjan.

Pour ce dernier, la convergence de vue, « entre les actions menées par la Côte d’Ivoire d’une part et les politiques que souhaite mettre en place l’UE d’autre part », est à l’origine du « cadre de dialogue ». « Nous voulons la même chose », avait déclaré l’ambassadeur de l’UE en Côte d’Ivoire, Jobst von Kirchmann ajoutant que « ce partenariat sera gagnant-gagnant », et s’accompagnera à terme d’un accompagnement financier.